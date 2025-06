E poi venne il caos al Teatro Tor Bella Monaca il 2 giugno

Il 2 giugno, il Teatro Tor Bella Monaca si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con "E poi venne il caos", una produzione frizzante diretta da Roberta Gentili. Questo spettacolo segna la conclusione del Laboratorio ImmaginaTEatro 2024-2025, dove giovani talenti dai 12 ai 16 anni daranno vita a storie che intrecciano mitologia e modernità. Non perdere l'occasione di assistere a questo viaggio creativo: i nuovi artisti sono pronti a stupirti

E poi venne il caos con la regia di Roberta Gentili, esibizione finale del Laboratorio ImmaginaTEatro 2024-2025 (fascia d’età 12-16 anni) sarà in scena il 2 giugno in Sala Grande del Teatro di Tor Bella Monaca. E poi venne il caos sulla cima dell’Olimpo “Sulla cima dell’Olimpo c’è una magica città, gli abitanti dell’Olimpo sono . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - E poi venne il caos al Teatro Tor Bella Monaca il 2 giugno

Le notizie più recenti da fonti esterne

TEATRO TOR BELLA MONACA. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Teatro Tor Bella Monaca gli spettacoli dal 2 al 7 giugno

Riporta radiowebitalia.it: Il 2 giugno (ore 18) in Sala Grande va in scena E POI VENNE IL CAOS con la regia di Roberta Gentili, esibizione finale del Laboratorio ImmaginaTEatro 2024-2025 (fascia d’età 12-16 anni).

Teatro Tor Bella Monaca, tornano le Domeniche in Musica in streaming su MYmovies

Scrive mymovies.it: Il teatro Tor Bella Monaca riparte dalla musica ... che si sviluppa in colori o in simmetrie; caos e ordine, che si raggruppano in geometrie musicali; l’improvvisazione, che richiede all’interprete un ...

Cola al Teatro Tor Bella Monaca

romatoday.it scrive: Andrea Puglisi sarà il protagonista al Teatro Tor Bella Monaca il 19 e 20 maggio ... il sesso e la morte. Tutto veniva accennato e lasciato, come dire, sospeso in un limbo. Sono partito da ...