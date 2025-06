È nata Gaia Arrivato il figlio numero 10 per la famosa mamma 37enne

Un traguardo straordinario per Giorgia Mosca, nota come «@6voltemamma», che ha accolto la piccola Gaia, il suo decimo figlio. Questo evento non è solo un momento di gioia personale, ma si inserisce in un trend più ampio: la crescente visibilità delle famiglie numerose sui social. In un'epoca in cui il "meno è meglio" sembra dominare, Giorgia sfida le convenzioni e ci ricorda che l'amore e i legami familiari possono fiorire in ogni forma. Sc

Sui social è conosciuta come «@6voltemamma», ma da sabato 31 maggio Giorgia Mosca, influencer 37enne di Verona, può aggiungere un altro numero alla sua celebre identità online: è diventata mamma per la decima volta. A rivelarlo è stata lei stessa, con un post su Instagram nel quale ha sottolineato la particolare coincidenza della nascita con il suo anniversario di nozze con il marito, Mirko Montagna. “Ogni anno ci siamo detti ‘ti amo’. Quest’anno ce lo siamo detti con un regalo speciale. Il nostro amore ha fatto spazio per un nuovo cuore”, ha scritto, rivolgendosi al compagno di una vita. E ancora: “La vita ci ha fatto il dono più bello. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

