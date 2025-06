E' morto Pasquale Potenza | ex assessore e segretario Confesercenti

È con profondo rammarico che apprendiamo della scomparsa di Pasquale Potenza, figura emblematicamente legata alla storia politica e commerciale di Arezzo. Ex assessore e segretario di Confesercenti, ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama sociale degli anni '80. La sua dedizione al socialismo e all'impegno nella comunità ci ricorda quanto sia fondamentale il ruolo dei leader locali nel plasmare il nostro futuro. Un esempio di passione e servizio che continua a ispirare.

La politica, l'impegno come amministratore, il ruoli centrale in Confesercenti Arezzo. E' morto all'ospedale della Gruccia Pasquale Potenza, segretario provinciale dell'organizzazione del commercio aretino negli anni '80, fino al termine del suo incarico nel 1991. E' stato anima del socialismo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - E' morto Pasquale Potenza: ex assessore e segretario Confesercenti

Aggiornamenti pubblicati da altri media

E' morto Pasquale Potenza: ex assessore e segretario Confesercenti; Addio a Pasquale Potenza, grande socialista, ex assessore del Comune di Montevarchi. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

E' morto Pasquale Potenza: ex assessore e segretario Confesercenti

Scrive arezzonotizie.it: La politica, l'impegno come amministratore, il ruoli centrale in Confesercenti Arezzo. E' morto all'ospedale della Gruccia Pasquale Potenza , segretario provinciale dell'organizzazione del commercio a ...

Morto a Potenza ex sindaco ed ex preside del Liceo classico

Segnala ansa.it: E' morto nel pomeriggio, nell'ospedale San Carlo di Potenza, il professor Raffaello Antonio Mecca: aveva 81 anni. Mecca è stato sindaco democristiano di Potenza dal 1975 al 1980 e successivamente ...