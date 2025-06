È morto il regista Mirko Locatelli aveva cinquant’anni

La scomparsa di Mirko Locatelli, regista di talento e innovatore del cinema indipendente italiano, segna una grave perdita per il panorama culturale. Con solo 50 anni, ha lasciato un'impronta indelebile con opere come "Corpi Estranei". In un momento in cui il cinema sta cercando nuove strade e forme di espressione, la sua visione creativa ci ricorda l'importanza di raccontare storie autentiche. Un'eredità che continuerà a ispirare.

È morto all'età di 50 anni dopo una breve malattia, il regista Mirko Locatelli. Aveva diretto il film Corpi Estranei con Filippo Timi e fondato la casa di produzione Officina Film, insieme alla compagna Giuditta Tarantelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

