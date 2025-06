È morto Devin Harjes l’attore di Daredevil e Manifest aveva 41 anni | “A febbraio la diagnosi di tumore”

Il mondo dello spettacolo piange Devin Harjes, l'attore talentuoso scomparso a soli 41 anni. Con ruoli indimenticabili in serie cult come Daredevil e Manifest, la sua perdita segna un triste capitolo in un'industria già provata da sfide. La diagnosi di tumore ricevuta a febbraio è un triste promemoria dell'importanza della salute. Il suo talento continuerà a ispirare, ma la sua storia ci invita a riflettere sulla fragilità della vita.

É morto Devin Harjes, attore noto per i suoi ruoli in serie di successo come Boardwalk Empire - L'impero del crimine, Daredevil, Gotham e Manifest. Aveva 41 anni. Stando a quanto riporta The Hollywood Reporter, lo scorso febbraio aveva ricevuto una diagnosi di tumore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

È morto «Piccolo» uno degli ultimi partigiani bergamaschi, aveva 103 anni

Battista Gotti, conosciuto con il nome di battaglia «Piccolo», è venuto a mancare domenica 11 maggio, segnando la scomparsa dell'ultimo sopravvissuto della Brigata «Primo Maggio» Fiamme Verdi.

Cerca Video su questo argomento: Morto Devin Harjes L8217attore Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Devin Harjes, morto l’attore delle serie tv Daredevil, Gotham e Manifest. Aveva 41 anni

Secondo repubblica.it: Tra i suoi personaggi più noti quello del pugile Jack Dempsey nella serie Boardwalk Empire. Aveva recitato anche in F.B.I ...

Devin Harjes, morto a 41 anni l'attore di «Boardwalk Empire» e «Daredevil»

Segnala corriere.it: Harjes era noto per il suo lavoro televisivo. Tra gli altri era apparso in «Daredevil» della Marvel e in «Gotham» della Dc Comics ...