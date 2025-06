È morto a 50 anni il regista Mirko Locatelli | tetraplegico dopo un’incidente da ragazzo stava lavorando al suo nuovo film

È con grande tristezza che salutiamo Mirko Locatelli, un talento che ha superato ogni limite. A 50 anni, il regista milanese ha lasciato un segno indelebile nel panorama del cinema italiano, nonostante la sua vita segnata da sfide. Il suo ultimo progetto, frutto di passione e resilienza, rappresenta un faro di speranza in un'industria che cerca sempre nuove narrazioni. Un'eredità che ci invita a riflettere sul potere della creatività.

Addio a Mirko Locatelli. Il regista e sceneggiatore è morto ieri, sabato 31 maggio, all’età di 50 anni, dopo una breve malattia. Nato a Milano il 22 ottobre 1974, Locatelli si era da tempo trasferito a Casorzo Monferrato, in provincia di Asti, un luogo che era diventato non solo la sua casa ma anche un vero e proprio laboratorio creativo, una “factory” condivisa con attori e altri registi, dove stava preparando il suo nuovo film. Apprezzato per la sua capacità di affrontare temi complessi con sensibilità e rigore, la sua vita è stata segnata da una prova durissima affrontata in giovane età: un incidente lo rese tetraplegico quando era ancora adolescente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - È morto a 50 anni il regista Mirko Locatelli: tetraplegico dopo un’incidente da ragazzo, stava lavorando al suo nuovo film

