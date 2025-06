È morto a 41 anni Devin Harjes l’attore di Boardwalk Empire e Daredevil

Un triste addio al talento di Devin Harjes, scomparso a soli 41 anni. Con ruoli memorabili in "Boardwalk Empire" e "Daredevil", ha lasciato un segno indelebile nel panorama delle serie tv. La sua morte, avvenuta dopo una battaglia contro un tumore diagnosticato solo pochi mesi fa, ci ricorda quanto sia fragile la vita nel mondo dello spettacolo, dove il successo può essere effimero. Un tributo a un artista che ha fatto sognare molti.

È morto a 41 anni l’attore statunitense Devin Harjes, protagonista di alcune delle serie tv più amate dell’ultimo decennio. Harjes si è spento martedì 27 maggio al Mount Sinai West Hospital di New York per le conseguenze di un tumore, diagnosticatogli solo lo scorso febbraio. A darne notizia è il The Hollywood Reporter, citando fonti vicine alla famiglia. Nato nel luglio del 1983 a Lubbock, in Texas, poco più che adolescente Harjes si è trasferito a New York per inseguire la sua passione per la recitazione. Gli esordi con cortometraggi universitari e film indipendenti, mentre la popolarità grazie al ruolo del pugile Jack Dempsey nella serie di successo Boardwalk Empire firmata HBO. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - È morto a 41 anni Devin Harjes, l’attore di “Boardwalk Empire” e “Daredevil”

