È morto a 41 anni Devin Harjes l’attore di Boardwalk Empire e Daredevil | aveva scoperto di avere un tumore a febbraio

Un talento promettente spezzato troppo presto: Devin Harjes, l'attore di "Boardwalk Empire" e "Daredevil", ci ha lasciati a soli 41 anni dopo una battaglia contro un tumore diagnosticato solo a febbraio. La sua scomparsa ci ricorda quanto sia fragile la vita e quanto siano importanti le storie che raccontiamo. Nel mondo delle serie TV, ogni personaggio vive in noi, ma la realtà può essere cruda. Ricordiamolo così: con il suo straordinario talento.

È morto a 41 anni l’attore statunitense Devin Harjes, protagonista di alcune delle serie tv più amate dell’ultimo decennio. Harjes si è spento martedì 27 maggio al Mount Sinai West Hospital di New York per le conseguenze di un tumore, diagnosticatogli solo lo scorso febbraio. A darne notizia è il The Hollywood Reporter, citando fonti vicine alla famiglia. Nato a Lubbock, in Texas, il 29 luglio 1983, Harjes aveva coltivato fin da giovane la passione per la recitazione, trasferendosi a New York per studiare e lavorare nel teatro indipendente e nelle produzioni off-Broadway. Dopo gli esordi in cortometraggi e film indipendenti, la svolta arriva con “Boardwalk Empire ”, serie HBO ambientata durante il Proibizionismo, dove veste i panni del leggendario pugile Jack Dempsey. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - È morto a 41 anni Devin Harjes, l’attore di “Boardwalk Empire” e “Daredevil”: aveva scoperto di avere un tumore a febbraio

