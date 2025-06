È morto a 41 anni Devin Harjes attore delle serie tv Daredevil Gotham e Manifest

Un altro talento ci lascia troppo presto. Devin Harjes, conosciuto per i suoi ruoli in serie cult come Daredevil e Gotham, si è spento a soli 41 anni. La sua morte, avvenuta in un momento cruciale della sua carriera, ci ricorda quanto sia fragile la vita nel mondo dello spettacolo. In un'epoca in cui le serie TV dominano le nostre serate, il suo contributo rimarrà un faro di passione e dedizione.

È morto a 41 anni Devin Lee Harjes, attore noto per aver recitato in diverse serie tv come Manifest, Boardwalk Empire, Daredevil e Gotham. Come riporta l'Hollywood Reporter, Harjes è morto martedì 27 maggio al Mount Sinai West Hospital di New York City a causa di una grave malattia che gli era. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - È morto a 41 anni Devin Harjes, attore delle serie tv Daredevil, Gotham e Manifest

Leggi anche È morto Devin Harjes, l’attore di Daredevil e Manifest aveva 41 anni: “A febbraio la diagnosi di tumore” - Il mondo dello spettacolo piange Devin Harjes, l'attore talentuoso scomparso a soli 41 anni. Con ruoli indimenticabili in serie cult come Daredevil e Manifest, la sua perdita segna un triste capitolo in un'industria già provata da sfide.

