E' la notte magica di Rbr Rivierabanca vince gara4 al Palafiera ed è in finale per la serie A1

Una vittoria che entra nella storia! RBR Rivierabanca conquista la finale di serie A1 battendo Unieuro in gara 4 con un punteggio di 64-76. Questo trionfo non solo segna un traguardo per la squadra, ma rappresenta anche l’entusiasmo crescente del basket romagnolo. Un segno che il talento locale può competere ai massimi livelli. Rimani sintonizzato: questa è solo l’inizio di una nuova era per il basket a Rimini!

La Rivierabanca sbanca il palaFiera di Forlì e raggiunge il punto più alto della sua giovane storia. Rbr vince gara4 in trasferta al cospetto della Unieuro (64-76 il finale) ed è in finale per la serie A1. Rimini chiude la semifinale sul 3-1, impadronendosi del derby della Romagna ancora una. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - E' la notte magica di Rbr, Rivierabanca vince gara4 al Palafiera ed è in finale per la serie A1

RivieraBanca a canestro con Rbr

