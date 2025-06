È già estate? Sottocorona avverte | la sorpresa sulle temperature

L'estate è già qui, ma non senza sorprese! Secondo le previsioni di Paolo Sottocorona, domenica 1 giugno porterà sole e temperature miti, anche se nel pomeriggio potrebbero manifestarsi fenomeni nelle zone alpine. Questo è il riflesso di un trend meteorologico sempre più instabile, che ci invita a rimanere aggiornati. Sarà un'estate da vivere con attenzione, tra sole e maltempo: preparatevi a tutto!

Giornate di sole e temperature miti, che possono guastarsi un po' nel pomeriggio. Le previsioni meteo di domenica 1 giugno di Paolo Sottocorona per la7 rilevano che avremo qualche fenomeno "sulle zone alpine e prealpine, come nei giorni scorsi", ma al di là delle Apli la situazione è ben più movimentata e domina il maltempo. L'instabilità come detto si verificherà solo nel pomeriggio al nord mentre nelle altee regioni sarà sereno, neanche poco nuvoloso. Lunedì 2 giugno, Festa della Repubblica, "si conferma questa situazione al nord, forse un pochino più presente e con qualche pioggia in più - spiega il meteorologo - Qualche nuvola anche in pianura sul resto del Paese".