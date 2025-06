È arrivato il via libera | al Mondiale per club con la Juve

Il via libera al Mondiale per Club segna un momento di svolta per la Juventus, che si prepara a brillare negli Stati Uniti. Con Chiellini che entra nel ruolo di dirigente e una nuova leadership sotto Comolli, la Vecchia Signora cerca di risollevare le sorti in un periodo di instabilità. Riuscirà a riconquistare il suo posto tra le grandi? Non perdere i prossimi sviluppi!

Confermato l'ok definitivo: il calciatore sarà a disposizione di Igor Tudor e partirà con la Juve negli Stati Uniti per il Mondiale per Club Sono momenti di incertezza quelli vissuti dalla Juventus negli ultimi giorni. Con l'uscita definitiva di Giuntoli, l'entrata di Giorgio Chiellini nel ruolo di dirigente, e con Damien Comolli come nuovo direttore generale, la Juve sta vivendo un momento di totale ridimensionamento dirigenziale. Con la scelta definitiva di Antonio Conte di proseguire a Napoli, e l'avvicinamento di Gianpiero Gasperini alla Roma, nonostante il corteggiamento juventino, la società bianconera non vive un momento sereno.

