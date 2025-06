Dzeko futuro di nuovo in Serie A? Si muovono Como e Bologna

Edin Dzeko, a 39 anni, è pronto per un nuovo capitolo in Serie A. Bologna e Como si muovono per ingaggiarlo, dimostrando che l'esperienza e il talento non hanno età. In un calcio sempre più giovane, il bosniaco rappresenta una rarità: un mix di saggezza e potenza. La sua presenza potrebbe resistere alla frenesia moderna, riportando in campo quel fascino vintage che molti tifosi bramano. Chi sarà il prossimo a seguirne le orme?

Edin Dzeko lascia il Fenerbahçe ma non il calcio. A 39 anni - saranno 40 a marzo prossimo - il pensiero del ritiro è ancora lontano, l`attaccante. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Argomenti simili trattati di recente

Taremi Inter, la svolta per un finale di stagione ‘alla Dzeko’: ed occhio a come può cambiare il suo futuro!

Mehdi Taremi sta vivendo un momento cruciale con l'Inter, emergendo come protagonista in un finale di stagione che ricorda il percorso di Dzeko.

Cerca Video su questo argomento: Dzeko Futuro Nuovo Serie Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Dzeko, addio al Fenerbahce vicino: due ipotesi per il futuro. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Dzeko, futuro di nuovo in Serie A? Si muovono Como e Bologna

Da calciomercato.com: Edin Dzeko lascia il Fenerbahçe ma non il calcio. A 39 anni - saranno 40 a marzo prossimo - il pensiero del ritiro è ancora lontano, l`attaccante bosniaco è già.

Dzeko, gli agenti di nuovo in Italia | La Serie A riabbraccia un campione. E i tifosi vanno in aeroporto

Scrive calcioinpillole.com: Edin Dzeko pronto a tornare in una Serie A che ha sempre rappresentato il suo habitat naturale. Gioia immensa tra i tifosi.

PAZZA IDEA EDIN DZEKO: ritorno col botto in Serie A | Super colpo la BIG, con lui si vince TUTTO

Si legge su ternananews.it: Scenario davvero inaspettato nella carriera di Edin Dzeko: nel futuro del bosniaco potrebbe esserci ancora la Serie A.