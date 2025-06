Dzeko Bologna rossoblu pronti al grande colpo? La situazione intorno alla trattativa di mercato

Edin Dzeko, il bomber che non smette mai di stupire! Il Bologna è pronto a fare un grande colpo di mercato, accogliendo l'attaccante bosniaco fresco di addio al Fenerbahçe. A quasi 40 anni, Dzeko dimostra che la passione per il calcio non ha età. In un momento in cui si parla tanto di giovani talenti, lui rappresenta l'esperienza che può fare la differenza. Sarà l'inizio di una nuova era? Non perdere di vista questa trattativa!

Dzeko Bologna, rossoblu pronti al grandissimo colpo in attacco considerando l'addio alla Turchia del 40enne attaccante bosniaco Edin Dzeko chiude la sua avventura al Fenerbahçe ma non appende ancora gli scarpini al chiodo. A 39 anni (ne compirà 40 il prossimo marzo), l'attaccante bosniaco non pensa al ritiro, anzi è pronto a rimettersi in gioco .

