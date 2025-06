Dupraz analizza la finale di Champions League | Il PSG ha dominato tecnicamente Inter squadra da oratorio… L’attacco dell’allenatore ai nerazzurri è totale

Pascal Dupraz non risparmia critiche all’Inter dopo la finale di Champions League contro il PSG, definendo la squadra nerazzurra come "una formazione da oratorio". Un giudizio che accende il dibattito sul divario tecnico nel calcio europeo. Mentre il PSG brilla, l’Inter sembra ancora lontana dai vertici. Questo confronto mette in luce le sfide delle squadre italiane nell’era della superpotenza calcistica francese. Sarà il momento di una riflessione profonda?

Dupraz, allenatore, ha commentato così la sconfitta dell’Inter in finale di Champions League contro il Psg. Intervistato da RMC Sports, Pascal Dupraz, allenatore francese, ha parlato della finale di Champions League tra PSG ed Inter. Il tecnico ha espresso un giudizio netto sugli storici rivali della Juve, che hanno subito una storica umiliazione per una finale di Champions League. PAROLE – «Il PSG ha dominato tecnicamente, ma soprattutto fisicamente. Alla fine di una stagione in cui ci sono state così tante partite per tutti questi giocatori, il dinamismo di ogni giocatore era incredibile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Dupraz analizza la finale di Champions League: «Il PSG ha dominato tecnicamente, Inter squadra da oratorio…». L’attacco dell’allenatore ai nerazzurri è totale

