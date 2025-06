Duplice omicidio di Pordenone | ergastolo senza prove un innocente in carcere?

Un caso che scuote l'Italia: il duplice omicidio di Pordenone, avvenuto nel 2015, continua a far discutere. Un uomo condannato all'ergastolo senza prove schiaccianti, sollevando interrogativi sulla giustizia e i suoi meccanismi. Questo episodio si inserisce in un trend preoccupante di errori giudiziari. La questione dell'innocenza e della giustizia resta cruciale. Chi paga per le colpe altrui? Una riflessione che ci riguarda tutti

ordenone, 17 marzo 2015. Un duplice delitto in apparenza cristallino. Una sentenza definitiva all’ergastolo. E un groviglio di dubbi che nessuno sembra disposto a sciogliere. Quella sera, in un parcheggio del palasport di Pordenone, Teresa Costanza, trentenne, e il suo compagno Trifone Ragone. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Duplice omicidio di Pordenone: ergastolo senza prove, un innocente in carcere?

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Duplice delitto di Pordenone, respinto il ricorso di Ruotolo in Cassazione

Riporta rainews.it: condannato all’ergastolo per il duplice omicidio dei fidanzati Teresa Costanza e Trifone Ragone avvenuto nel 2015 nel parcheggio del palasport a Pordenone. Per il delitto, Ruotolo era stato ...

Duplice omicidio a Pordenone: vittime madre e figlia. Fermato un uomo

Secondo rainews.it: Il 57enne cinese era giunto a Pordenone in treno ieri sera da Milano. Subito dopo il duplice omicidio è stato bloccato in strada dal genero, figlio e fratello delle vittime, con cui è nata una ...

Duplice omicidio a Ercolano: ergastolo al camionista che sparò

quotidiano.net scrive: "Apprendiamo la notizia della pena dell'ergastolo per l'autore dell'omicidio dei giovani Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, al cui processo la Fondazione Pol.i.s. è costituita parte civile.