Duomo | Sensor di Evolution Group blocca il secondary ticketing

La Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano fa un passo avanti verso il futuro! Grazie a Sensor, la piattaforma di Evolution Group, il celebre monumento milanese combatte il secondary ticketing, tutelando l'accesso alla cultura. In un’era in cui il digitale può compromettere l’autenticità dell’esperienza culturale, questo innovativo sistema rappresenta una risposta efficace per garantire trasparenza e sicurezza. Scopri come la tecnologia può preservare il nostro patrimonio!

La Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano si posiziona come pioniere nella protezione del patrimonio culturale in un’epoca in cui la digitalizzazione pone nuove esigenze di trasparenza e sicurezza. In questo contesto, l’adozione di Sensor, la piattaforma tecnologica sviluppata dalla tech company Evolution Group, risponde alla sfida di contrastare il bagarinaggio online legato alla rivendita . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Duomo: Sensor di Evolution Group blocca il secondary ticketing

Scopri altri approfondimenti

Duomo di Milano, stop al bagarinaggio online: cos’è la piattaforma Sensor

La Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano ha implementato Sensor, una innovativa piattaforma creata da Evolution Group, per combattere il bagarinaggio online.

Cerca Video su questo argomento: Duomo Sensor Evolution Group Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Evolution Group presenta la piattaforma di monitoraggio e tutela digitale Sensor; Duomo di Milano: l’algoritmo che protegge l’accesso alla cultura; Con Sensor di Evolution Group si apre una nuova frontiera nella tutela dei contenuti digitali; Il Duomo di Milano: è Sensor la risposta al bagarinaggio online. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Evolution Group presenta la piattaforma di monitoraggio e tutela digitale Sensor

Si legge su engage.it: La Veneranda Fabbrica del Duomo tra le prime realtà ad affidarsi a Sensor, sviluppata per adattarsi a molteplici ambiti di applicazione e generare output differenti a seconda dell’obiettivo ...

“Rivoluzione digitale per il Duomo: così Sensor protegge visitatori e cultura”

Secondo adnkronos.com: La Veneranda Fabbrica adotta una tecnologia innovativa per monitorare il web, prevenire la rivendita illecita dei biglietti e garantire ai visitatori un’esperienza culturale autentica, sicura e traspa ...

Con Sensor di Evolution Group si apre una nuova frontiera nella tutela dei contenuti digitali

Lo riporta msn.com: Si chiama Sensor ed è la nuova piattaforma sviluppata da Evolution Group per offrire un sistema di monitoraggio digitale avanzato e una protezione concreta dei contenuti e dei canali ufficiali. Tr ...