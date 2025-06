Dumfries fa la cosa giusta | Mi scuso con i tifosi Inter! PSG ha meritato

Denzel Dumfries fa la cosa giusta e si prende le sue responsabilità dopo la pesante sconfitta dell'Inter contro il PSG. In un contesto calcistico sempre più competitivo, l'umiltà di riconoscere i meriti avversari è un segnale di maturità. La finale di Champions League ha messo in luce non solo le capacità tecniche, ma anche il valore del fair play. Una lezione importante, in campo e fuori. La vera crescita passa anche da queste parole.

Denzel Dumfries ha parlato al termine del match perso dall'Inter contro il PSG con il punteggio di 5-0. Di seguito le sue parole. IL COMMENTO – Denzel Dumfries si è così espresso a CBS Sports Golazo nel post-partita della finale di Champions League tra il PSG e l'Inter: «Partita molto difficile, loro hanno meritato di vincere al 100%. Noi non siamo stati capaci di giocare al nostro livello, congratulazioni a loro. Voglio scusarmi con ogni tifoso dell'Inter, quello che abbiamo fatto non è stato abbastanza».

