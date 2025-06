Due torri da 9 piani al posto dell' area verde La battaglia dei residenti della zona Giotto

La trasformazione di un'area verde in una nuova residenza a nove piani sta scatenando la battaglia dei residenti della zona Giotto. Mentre le città cercano di rispondere alla crescente domanda abitativa, il rischio di sacrificare spazi verdi è sempre più tangibile. Un punto interessante? La lotta per la qualità della vita si intreccia con l'edilizia sostenibile, mettendo in evidenza l'importanza di preservare gli angoli di natura nelle aree urbane.

Un'area verde da trasformare in residenziale. Due edifici, alti nove piani e con almeno 32 appartamenti ognuno, da progettare. Un parcheggio da 100 posti auto da realizzare. È questo il contenuto di una variante urbanistica al piano strutturale che vedrebbe stravolgere la destinazione di due. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - "Due torri da 9 piani al posto dell'area verde". La battaglia dei residenti della zona Giotto

