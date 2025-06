Due popoli due stati | il mantra europeo gradito a Hamas

Il mantra "due popoli, due stati" torna a farsi sentire nel cuore della crisi israelo-palestinese. In un contesto di tensioni globali e richieste di pace, questo principio potrebbe rappresentare una via di uscita. Se la tregua a Gaza diventa realtà, sarà il risultato di scelte coraggiose. Riflessione interessante: l'Europa si sta impegnando per sostenere un dialogo proficuo. La speranza di una coesistenza pacifica è più vicina di quanto pensiamo.

Due popoli, due stati. E’ da sperare che al momento in cui leggete sia in atto una tregua a Gaza. Fosse così, sarebbe per merito esclusivo della pressione militare israeliana e del. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Due popoli, due stati: il mantra europeo gradito a Hamas

Altre letture consigliate

Gaza, scontro Meloni-Bonelli al Question time, lei: "Non condividiamo alcune scelte di Netanyahu ma sì a 2 popoli 2 stati", lui: "Vergogna non condanna Israele"

Durante il question time, la Premier Meloni ha risposto all'interrogazione di Bonelli riguardo alla situazione a Gaza, dichiarando di non condividere alcune scelte di Netanyahu.

Cerca Video su questo argomento: Due Popoli Due Stati Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Signor no | I palestinesi hanno rifiutato più volte la creazione uno Stato tutto per loro; Due popoli, due Stati, un destino; Zuppi: stop al genocidio e riconoscimento dello Stato di Palestina; Le piazze italiane su Gaza invece che unirsi si dividono. 🔗Cosa riportano altre fonti

Due popoli, due stati: il mantra europeo gradito a Hamas

Segnala ilfoglio.it: E’ rimasto l’unico orizzonte di cui i governi europei riescono a parlare. Una ostinata follia che, con la proposta di riconoscere uno stato palestinese che non c’è, diverrà una nuova bandiera dell’ip ...

Nuovi raid israeliani su Gaza. Zuppi: "Subito aiuti, poi due popoli e due Stati"

Si legge su msn.com: Houthi rivendicano attacco contro aeroporto Tel Aviv Le milizie yemenite degli Houthi hanno rivendicato l'attacco missilistico contro l'aeroporto di Tel Aviv, come rappresaglia per le operazioni isrea ...

Zuppi, per Gaza subito aiuti, poi due popoli due Stati

ansa.it scrive: Per la situazione nella Striscia di Gaza, "chiediamo il rispetto del diritto internazionale umanitario, l'ingresso di aiuti senza restrizioni, l'apertura di corridoi umanitari e, soprattutto, la promo ...