Due ponti ferroviari crollano in Russia al confine con l’Ucraina | ipotesi terrorismo

Un drammatico weekend in Russia: due ponti ferroviari sono crollati al confine con l'Ucraina, causando almeno 7 vittime e numerosi feriti. L'ipotesi di terrorismo apre a interrogativi inquietanti in un contesto di crescente tensione geopolitica. Questo evento non solo segna una tragedia umana, ma accende i riflettori su vulnerabilità infrastrutturali in una zona già instabile. Rimanere informati è fondamentale per comprendere le dinamiche che plasmano il nostro mondo.

Tragedia nella regione di Bryansk: almeno 7 morti e decine di feriti. Un grave incidente ha colpito la Russia occidentale, dove due ponti ferroviari sono crollati in meno di 24 ore nelle regioni di Bryansk e Kursk, entrambe al confine con l'Ucraina. Il primo crollo si è verificato ieri, sabato sera a Bryansk, dove un ponte è collassato su un treno passeggeri in transito. Almeno 7 persone hanno perso la vita, mentre i feriti sono 69, tra cui tre bambini, uno dei quali è un neonato in gravi condizioni. Il governatore della regione, Alexander Bogomaz, ha dichiarato su Telegram che il disastro sarebbe stato causato da un' esplosione.

Russia, crollano due ponti ferroviari al confine con l’Ucraina: morti e feriti

Un tragico crollo di due ponti ferroviari in Russia ha portato alla morte di almeno sette persone, in un contesto già teso a causa del conflitto con l'Ucraina.

