Due morti oltre 500 arresti vandalismi incendi e poliziotti feriti | ecco il bilancio di una notte da Champions in Francia

Una notte di festa si è trasformata in incubo: la vittoria del PSG ha scatenato violenze in tutta la Francia, con due morti e oltre 500 arresti. Un evento sportivo, che avrebbe dovuto unire, ha invece rivelato il lato oscuro della passione calcistica. Questo episodio mette in luce quanto sia sottile il confine tra celebrazione e scontro in un contesto di crescente tensione sociale. Cosa ci riserverà il futuro del tifo?

La storica vittoria del Paris Saint Germain nella finale di Monaco di Baviera contro l’Inter ha provocato un’ ondata di violenza a Parigi e in altre città della Francia Si è trasformata in tragedia e in una notte di pura violenza quella che doveva essere soltanto la festa dei tifosi francesi dopo la vittoria del PSG di Luis Enrique nella finale della Champions contro l’Inter a Monaco di Baviera. Il bilancio è da bollettino di guerra con almeno due persone morte e 559 arrestate in una notte di scontri e violenze. Le vittime accertate sono una donna, rimasta uccisa a Parigi mentre viaggiava su uno scooter travolto da un’auto durante i festeggiamenti, e un giovane di 17 anni, a Dax, un piccolo comune nel sud-ovest del Paese, che è stato accoltellato per cause ancora sconosciute in una fan zone al termine del match. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Due morti, oltre 500 arresti, vandalismi, incendi e poliziotti feriti: ecco il bilancio di una notte da Champions in Francia

