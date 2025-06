Due morti oltre 500 arresti vandalismi incendi e poliziotti feriti | ecco il bilancio di una notta da Champions in Francia

Una vittoria che avrebbe dovuto unire i cuori dei tifosi del Paris Saint Germain si è trasformata in una notte di violenza e caos. Oltre 500 arresti, due morti e scene di vandalismo hanno segnato il trionfo del PSG nella finale di Champions. Questo triste epilogo ci invita a riflettere sull'ossessione per il calcio e le sue conseguenze. La passione sportiva può diventare un’arma a doppio taglio: come riportare la gioia nel tifo?

La storica vittoria del Paris Saint Germain nella finale di Monaco di Baviera contro l’Inter ha provocato un ondata di violenza di Parigi e in altre città della Francia Si è trasformata in tragedia e in una notte di pura violenza quella di doveva essere soltanto la festa dei tifosi francesi dopo la vittoria del PSG di Luis Enrique nella finale della Champions contro l’Inter a Monaco di Baviera. Il bilancio è da bollettino di guerra con almeno due persone morte e 559 arrestate in una notte di scontri e violenze. Le vittime accertate sono una donna, rimasta uccisa a Parigi mentre viaggiava su uno scooter travolto da un’auto durante i festeggiamenti e l’’altra vittima è a Dax, un piccolo comune nel sud-ovest del Paese, dove un giovane di 17 anni è stato accoltellato per cause ancora sconosciute in una fan zone al termine del match. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Due morti, oltre 500 arresti, vandalismi, incendi e poliziotti feriti: ecco il bilancio di una notta da Champions in Francia

