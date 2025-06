Due giugno Frecce Tricolori e 22 elicotteri domani in volo su Roma Debutto per il nuovo AH-249 dell' Esercito

Domani, Roma si prepara a un’esibizione spettacolare per la festa del 2 Giugno! Le Frecce Tricolori e ben 22 elicotteri, tra cui il debutto dell'innovativo AH-249 Fenice, segneranno un momento straordinario di orgoglio nazionale. Questo evento non è solo una celebrazione, ma anche un simbolo del rinnovamento della nostra forza militare in un contesto internazionale sempre più competitivo. Non perdere l’occasione di assistere a questo volo mozzafiato!

Il nuovo elicottero da combattimento “AH-249 Fenice” debutterà domani alla parata militare per la festa del 2 Giugno a Roma. Secondo quanto appreso da AGEEIAerospazionews, il velivolo chiuderà la formazione di ben 22 elicotteri che sorvoleranno via dei Fori Imperiali nell’ambito della. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Due giugno, Frecce Tricolori e 22 elicotteri domani in volo su Roma. Debutto per il nuovo AH-249 dell'Esercito

