Due opportunità imperdibili nel cuore della Bassa Romagna! Scade il 5 giugno il bando per un esperto di Polizia locale, figura cruciale per garantire sicurezza e ordine nelle comunità. Non solo un lavoro, ma un ruolo strategico per chi ama il territorio e desidera contribuire attivamente al benessere collettivo. Unisciti a noi e diventa protagonista del cambiamento! La tua carriera potrebbe iniziare qui.

Scadranno il 5 giugno due bandi di concorso indetti dall' Unione dei Comuni della Bassa Romagna. È infatti ancora aperto il bando per l'assunzione a tempo indeterminato di un nuovo esperto di Polizia locale. L'ente sta cercando una figura che coordini e gestisca funzioni di polizia locale, urbana, rurale e amministrativa, con particolare riguardo all'attività investigativa. Per candidarsi è necessario essere in possesso di una laurea e della patente di categoria B. Il secondo bando valido per l'Unione dei Comuni riguarda i servizi Finanziari e va in cerca di un istruttore digitale.

