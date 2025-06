Droni e 007 in azione | 40 bombardieri russi distrutti | Attacco su vasta scala

Un'operazione da film di spionaggio: l'intelligence ucraina ha colpito con precisione 40 bombardieri russi, tra cui i temuti A-50 e Tu-95. L’operazione “Spider Web” segna un cambio di paradigma nel conflitto, dimostrando come droni e tecnologia possano ribaltare le sorti della guerra moderna. Mentre gli occhi del mondo sono puntati su questa escalation, ci si chiede: stiamo assistendo all'alba di una nuova era bellica?

Colpiti 40 aerei strategici russi, tra cui A-50 e Tu-95: l’intelligence ucraina rivela l’operazione “Spider Web”. Raid anche su una fabbrica bellica vicino Mosca e un aeroporto in Siberia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Droni e 007 in azione: 40 bombardieri russi distrutti: "Attacco su vasta scala"

Zelensky invita Putin in Turchia mentre droni russi attaccano infrastrutture strategiche in Ucraina

