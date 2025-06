Droga e soldi in strada arrestato 32enne nel Napoletano

Un'operazione di polizia a Torre del Greco ha portato all'arresto di un 32enne, trovato in possesso di droga e contante. Questo episodio non è isolato: rappresenta un tassello nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti, un fenomeno sempre più diffuso nelle aree metropolitane italiane. L'attenzione delle forze dell'ordine continua a crescere, evidenziando l'importanza di un impegno collettivo per garantire sicurezza e legalità .

Tempo di lettura: < 1 minuto Trovato in strada in possesso di droga e soldi contanti: 32enne arrestato nel Napoletano. È accaduto a Torre del Greco, dove gli agenti del locale commissariato di polizia – nel corso dei servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti – n nel transitare lungo via Ignazio Sorrentino (arteria che dalla zona posta a ridosso della stazione della Circumvesuviana porta in via Aldo Moro), hanno notato un uomo con fare circospetto che si stava dirigendo presso un’abitazione poco distante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Droga e soldi in strada, arrestato 32enne nel Napoletano

Contenuti che potrebbero interessarti

Sesso e droga con i soldi delle offerte dei fedeli, don Francesco Spagnesi deve ripagare la parrocchia: l’accordo con il maxi-sconto

L’ex parroco don Francesco Spagnesi, coinvolto in uno scandalo legato a sesso e droga finanziati con le offerte dei fedeli, ha raggiunto un accordo economico per risarcire la parrocchia.

Cerca Video su questo argomento: Droga Soldi Strada Arrestato Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cinque arresti per spaccio: blitz della polizia tra via Ferravilla, Porta Galliera e via Larga; Casa trasformata in centro di spaccio. La polizia trova 6,4 kg di hashish e tanti soldi in contanti; Spaccio in via Canova, tre arresti: cocaina, hashish e denaro in casa; Via Roma, indossa tre pantaloni per nascondere il borsello pieno di marijuana: arrestato 18enne. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Torre del Greco, sorpreso con droga e soldi in strada: arrestato 32enne

Si legge su ilmattino.it: Trovato in strada in possesso di droga e soldi contanti: 32enne arrestato nel Napoletano. È accaduto a Torre del Greco, dove gli agenti del locale commissariato di polizia nel transitare ...

Arrestato un giovane tra Alessandria e Acqui Terme con oltre 200 grammi di hashish, denunciato per spaccio

Secondo gaeta.it: Un controllo della polizia stradale tra Alessandria e Acqui Terme porta all’arresto di un 23enne con oltre 200 grammi di hashish, soldi e materiale per lo spaccio, con scarcerazione e obbligo di firma ...

Voghera, droga a chili nascosta in cucina: arrestato 62enne

Scrive ilgiorno.it: droga sottoposta a sequestro insieme ai soldi e vario materiale per il confezionamento, tra cui gli immancabili bilancini di precisione. L'arrestato, al termine delle formalità di rito ...