Drammatico incidente auto-moto | uomo muore sul colpo

Un drammatico incidente stradale ha tragicamente tolto la vita a un uomo di 60 anni nel tardo pomeriggio di domenica, lungo la Strada Provinciale 37. La collisione tra moto e auto, avvenuta nei pressi dell'aeroporto di Montichiari, ripropone l'urgenza di riflettere sulla sicurezza stradale. Ogni giorno, le nostre strade diventano scene di tragedie evitabili. Quanto vale la nostra attenzione al volante? La risposta è più urgente che mai.

Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di un uomo di 60 anni nel tardo pomeriggio di domenica, lungo la Strada Provinciale 37, all'altezza dell'aeroporto di Montichiari. Lo schianto, violentissimo, è avvenuto intorno alle 18.20 e ha coinvolto una moto e un'auto. Ancora da chiarire la. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Drammatico incidente auto-moto: uomo muore sul colpo

Leggi anche Incidente a Sant'Antonino di Susa: scontro tra auto e bici, morto un uomo - Tragedia a Sant'Antonino di Susa, dove un anziano ha perso la vita in un incidente stradale. Oggi pomeriggio, mentre percorreva via Abegg in bicicletta, è stato investito da un'auto Jeep Renegade.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Drammatico incidente a Imperia: scontro auto-moto, un morto e un ferito grave; Drammatico incidente in Friuli, 3 mezzi coinvolti: muore motociclista 20enne finito contro un’auto; Andrea Coccia muore a 26 anni in moto, il cordoglio della presidente Proietti per il giovane medico di Foligno; Con la moto contro un trattore, violento incidente stradale: grave un giovane. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Montichiari, schianto in moto contro un’auto: morto un uomo

Segnala giornaledibrescia.it: L’incidente frontale è avvenuto a poche centinaia di metri dal terminal dell’aeroporto lungo la Sp37. A perdere la vita un sessantenne ...

Incidente stradale choc a Montichiari, morto 60enne sbalzato contro la recinzione dell’aeroporto: la dinamica

Si legge su virgilio.it: 60enne in moto sbalzato contro la recinzione dell’aeroporto dopo un frontale con un’auto: la tragedia sulla strada provinciale di Montichiari ...

Montichiari, incidente fra auto e moto vicino all’aeroporto: morto centauro 60enne

Come scrive msn.com: Terribile scontro frontale, l’uomo è stato sbalzato di sella finendo a decine di metri di distanza contro la recinzione dell'aeroporto ...