Dramma sotto gli occhi della fidanzata | lunedì l' addio ad Alessio

Lunedì 2 giugno, la comunità di Bessimo Superiore si fermerà per dare l'ultimo saluto ad Alessio Gardin, tragicamente scomparso a soli 30 anni. Un dramma che riporta alla luce l'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro e nelle attività quotidiane. La fidanzata, testimone di questo tragico evento, rappresenta il dolore di una generazione che vive ben oltre il rischio, ma non sempre ne è consapevole. Una riflessione necessaria per tutti.

Saranno celebrate alle 16 di lunedì 2 giugno, nella chiesa parrocchiale di Bessimo Superiore a Darfo, le esequie del 30enne Alessio Gardin, colpito da una scarica elettrica sotto gli occhi attoniti della fidanzata e spirato nel reparto di Rianimazione del Civile di Brescia, dove era stato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Dramma sotto gli occhi della fidanzata: lunedì l'addio ad Alessio

Uomo picchia la moglie davanti all'ospedale sotto gli occhi dei figli

L'aggressione, avvenuta all'esterno di un luogo dedicato alla cura, ha sollevato preoccupazione per la sicurezza delle famiglie e ha messo in luce il dramma della violenza domestica, un fenomeno purtroppo ancora presente nella società.

