Dramma a San Giovanni in Persiceto | in fuga dai carabinieri travolgono l’auto di una coppia | morto l’uomo la moglie è grave

Un inseguimento notturno a San Giovanni in Persiceto si è concluso in tragedia, con un morto e una donna gravemente ferita. Questo drammatico episodio mette in luce l'aumento degli incidenti legati a fughe dalle forze dell'ordine, un fenomeno che sta destando preoccupazione in tutta Italia. La sicurezza stradale è un tema sempre più urgente: cosa dobbiamo fare per prevenire simili eventi? La vita di chi ci circonda è in gioco.

Inseguimento finisce in dramma: un morto e una donna grave. Un inseguimento notturno (1 giugno) dei carabinieri si è trasformato in tragedia a San Matteo della Decima, frazione di San Giovanni in Persiceto (Bologna). Una BMW in fuga da un controllo ha travolto un'auto su cui viaggiavano una coppia di coniugi: l'uomo, 56 anni, è morto sul colpo, mentre la moglie, 52 anni, è ricoverata in gravi condizioni all'Ospedale Maggiore di Bologna, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. La coppia era diretta a prendere il figlio. Secondo le prime ricostruzioni, i due stavano andando a prendere il figlio a una festa di paese che si stava svolgendo proprio a San Matteo della Decima.

