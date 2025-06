Dragons Prato Under 15 alle finali nazionali per lo scudetto di categoria

I Dragons Prato Under 15 volano in Puglia per le finali nazionali, pronti a conquistare lo scudetto di categoria! Una sfida affascinante che segna un passo importante nel panorama calcistico giovanile, dove il talento dei giovani atleti può brillare come mai prima d’ora. L’allenatore Massimiliano Ormeni guida la squadra verso il sogno, pronto a scrivere una nuova pagina di storia. Rimanete sintonizzati per i prossimi aggiornamenti!

La squadra Under 15 dei Dragons Prato è partita per la Puglia dove da domani sarà impegnata nelle finali nazionali che assegneranno lo scudetto di categoria. I ragazzi allenati da Massimiliano Ormeni giocheranno ad Agropoli ed inizieranno la loro avventura domani, appunto, alle ore 16, quando affronteranno la Next Top Rapallo nella prima partita del girone eliminatorio A, di cui fanno parte anche Robur Varese e Reyer Venezia che saranno dunque i prossimi avversari dei giovani pratesi. Al termine del girone di qualificazione la prima classificata sarà ammessa ai quarti di finale, mentre le seconde e terze giocheranno un turno supplementare di spareggio (nel caso specifico con le componenti del gruppo B). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dragons Prato Under 15 alle finali nazionali per lo scudetto di categoria

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Dragons Prato Under 15 Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dragons Prato Under 15 alle finali nazionali per lo scudetto di categoria; L’Under 15 dei Dragons Prato alle finali nazionali con una maglia speciale; Dragons, Banchelli confermato e Under 15 con la maglia Estra-Lo Conte; Ci siamo, i Dragons all’ultimo atto del girone B: San Vincenzo l’avversario da battere. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ci sarà anche Prato a giocarsi lo scudetto Under 15 di basket

notiziediprato.it scrive: Al termine di un week end intenso, l’Under 15 Eccellenza di coach Massimiliano Ormeni ce l’ha fatta. I Dragons accedono alle finali nazionali di categoria, ovvero fra le migliori 16 in Italia che ...

Dragons, il sogno continua. Oggi contro San Vincenzo

Lo riporta msn.com: Il percorso che porta al salto di categoria prevede la sfida contro i livornesi. Coach Banchelli ci crede. Alle 18 palla a due: platea stracolma e diretta social.

Kabel, è l’ora dell’under 15. Sotto con le finali nazionali

Come scrive msn.com: I campioni di Toscana entreranno in scena venerdì contro Materdomini. Poi se la vedranno con la corazzata Cucina Lube Civitanova .