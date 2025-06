Dove vedere in tv Sinner-Rublev Roland Garros 2025 | orario programma streaming

Domani, lunedì 2 giugno, il talento italiano Jannik Sinner sfiderà il russo Andrey Rublev negli ottavi di finale del Roland Garros 2025. La partita avrà inizio non prima delle 20.15, un orario che potrebbe influenzare le dinamiche di gioco. Con il tennis che sta vivendo un momento d'oro in Italia, non perdere questa occasione per vedere se Sinner confermerà il suo straordinario talento sul palcoscenico parigino!

Domani, lunedì 2 giugno, Jannik Sinner affronterà il russo Andrey Rublev negli ottavi di finale del Roland Garros 2025. La partita si terrà nella sessione serale dello Slam di Parigi, non prima delle 20.15, e sarà una variabile importante. Le condizioni di gioco infatti muteranno e i giocatori dovranno essere abili ad adattarsi. Non è la prima volta per Sinner, che aveva fatto il suo esordio nel Major proprio di sera, opposto al francese Arthur Rinderknech. Vedremo come evolverà la partita, che non dovrebbe essere così dissimile dal punto di vista tattico da quella che c’è stata nel confronto con Lehecka. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Sinner-Rublev, Roland Garros 2025: orario, programma, streaming

Leggi anche Sinner-Lehecka, la diretta al Roland Garros: Jannik in caso di vittoria agli ottavi trova Rublev - Oggi il Roland Garros si accende con la sfida tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka! Il giovane talento italiano, in caso di vittoria, affronterà agli ottavi il temibile Rublev.

Cosa riportano altre fonti

Sinner-Rublev agli ottavi: quando si gioca e dove vedere il match; Sinner-Rublev, ottavi di finale Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Quando gioca Sinner contro Rublev al Roland Garros: data e orario del prossimo incontro; Sinner, quando gioca contro Rublev gli ottavi del Roland Garros: data, orario e dove vederla in tv e streaming. 🔗Ne parlano su altre fonti

Sinner-Rublev al Roland Garros, dove vedere in tv e streaming

Riporta sport.sky.it: Per la decima volta sarà Sinner-Rublev: in palio un posto nei quarti di finale a Parigi. Il match è in programma lunedì non prima delle 20.15 sul Philippe Chatrier e sarà in diretta su Eurosport ...

Sinner-Rublev, Roland Garros: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Scrive tuttosport.com: L'altoatesino numero uno del ranking mondiale contenderà al russo 17ª testa di serie un posto nei quarti dello Slam parigino ...

Sinner-Rublev, ottavi di finale Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Si legge su corrieredellosport.it: Il numero uno al mondo ha dominato il confronto con Jiri Lehecka e ora attende il russo, che ha passato il turno dopo il ritiro di Arthur Fils ...