Dove vedere in tv Galles-Italia Nations League calcio femminile 2025 | orario programma streaming

Martedì 3 giugno, l'Italia femminile scenderà in campo contro il Galles per l'ultima giornata della fase a gironi della Nations League. Anche se le azzurre non possono più qualificarsi per le Finals, questa partita rappresenta un'opportunità per dimostrare il proprio valore e chiudere con dignità. Segui l'incontro in diretta e scopri come le giovani talenti italiane stanno scrivendo una nuova pagina del calcio femminile!

Martedì 3 giugno sesta e ultima giornata della fase a gironi di Nations League di calcio femminile. La Nazionale italiana completerà il proprio percorso, affrontando a Swansea il Galles, e già avendo la consapevolezza di non poter più qualificarsi per le Finals, in quanto non sarà possibile alle azzurre centrare il primato del Gruppo 4 della Lega A. Il target, dunque, sarà la permanenza. Tutto si deciderà in quest’ultimo turno: in caso di vittoria in Galles – a prescindere dal risultato di Svezia-Danimarca – l’Italia festeggerebbe la permanenza nella Lega A (come avvenuto nella prima edizione della competizione), evitando lo spauracchio dei playout. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Galles-Italia, Nations League calcio femminile 2025: orario, programma, streaming

Calcio femminile, le convocate dell'Italia per la Nations League: le azzurre sfidano Svezia e Galles

Le azzurre del calcio femminile si preparano per le sfide decisive della Nations League, affrontando Svezia e Galles.

