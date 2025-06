Dove vedere in tv Errani Vavassori-Nicholls Patten Roland Garros 2025 | orario programma streaming

Lunedì 2 giugno, il tennis italiano è pronto a brillare! Sara Errani e Andrea Vavassori, terzi favoriti nel doppio misto del Roland Garros 2025, sfideranno i britannici Nicholls e Patten. Un incontro che promette emozioni forti, in un contesto di grande fermento per il tennis azzurro, sempre più protagonista sui campi internazionali. Non perdere l’appuntamento: segui la diretta per scoprire se gli azzurri conquisteranno la semifinale!

Nella giornata di lunedì 2 giugno, per i quarti di finale del tabellone di doppio misto del Roland Garros 2025 di tennis, saranno nuovamente protagonisti gli azzurri Sara Errani ed Andrea Vavassori, che affronteranno la coppia composta dai britannici Olivia Nicholls ed Henry Patten. La coppia italiana è accreditata della terza testa di serie: l'incontro di doppio misto sarà il quarto del programma, che si aprirà alle ore 11.00, sul Court 14, e si giocherà dopo un congruo riposo, concesso ad Errani e Vavassori, chiamati ad un doppio impegno, dovendo giocare prima rispettivamente in coppia con Jasmine Paolini e Simone Bolelli.

