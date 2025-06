Dove vedere in tv Bolelli Vavassori-Ebden Peers Roland Garros 2025 | orario programma streaming

Lunedì 2 giugno, gli occhi saranno puntati su Simone Bolelli e Andrea Vavassori al Roland Garros 2025! Questi due talenti azzurri, freschi di vittoria ad Amburgo e con la quarta testa di serie, sfideranno la coppia australiana Ebden-Peers. Un match da non perdere, che promette emozioni forti e colpi di scena. Scopri dove seguirlo in TV e streaming per non perderti nemmeno un punto di questa avvincente sfida!

Lunedì 2 giugno, si completerà il terzo turno del tabellone di doppio maschile del Roland Garros 2025 di tennis, e torneranno in campo Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, freschi del titolo vinto ad Amburgo, i quali sono accreditati della quarta testa di serie. Gli azzurri, inseriti nella parte bassa del main draw, affronteranno la coppia australiana, testa di serie numero 15, composta da Matthew Ebden e John Peers: il match sarà il secondo dalle ore 11.00 sul Court 14 dopo il doppio femminile RakhimovaSiskova-BeguWickmayer. Guarda il Roland Garros su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese Il match di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori del Roland Garros non sarà trasmesso in diretta tv, mentre sarà prevista la diretta streaming su discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Ebden/Peers, Roland Garros 2025: orario, programma, streaming

Leggi anche Chi sono Bondioli/Caniato, i due teenager fuori dai 300 del ranking capaci di battere Bolelli/Vavassori! - Federico Bondioli e Carlo Alberto Caniato, due talentuosi teenager classe 2005, stanno conquistando il mondo del tennis.

