Dove vedere il Giro d’Italia oggi in tv | orari partenza e arrivo Roma-Roma programma streaming

Oggi il Giro d'Italia vivrà un epilogo mozzafiato a Roma, con la sfida finale che vedrà Simon Yates e Wout Van Aert protagonisti di un duello indimenticabile. Gli appassionati potranno seguire ogni attimo in diretta TV, ma anche in streaming per non perdere neanche un minuto dell'azione. Questo evento non è solo una gara, ma un simbolo della resilienza e della passione sportiva che unisce l'Italia e il mondo. Non mancate!

L’epico ribaltone firmato da Simon Yates rappresenta il miglior epilogo possibile per il Giro d’Italia 2025. L’attacco sul Colle delle Finestre e il fondamentale aiuto del belga Wout Van Aert hanno consentito al britannico di recuperare lo svantaggio di 1’21’’ da cui partiva in apertura di giornata. Il capitano della Team Visma Lease a Bike si appresta a vincere l’edizione numero 108 della Corsa Rosa con 3’56’ sul messicano Isaac Del Toro della UAE Team Emirates-XRG e 4’43’’ sull’ecuadoriano Richard Carapaz della EF Education – EasyPost. La ventunesima ed ultima tappa del Giro d’Italia 2025, Roma-Roma di 143 chilometri, rappresenta la classica passerella conclusiva con il finale in circuito che invita i velocisti a mettere in alto l’ultimo duello nella suggestiva cornice del Circo Massimo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere il Giro d’Italia oggi in tv: orari partenza e arrivo Roma-Roma, programma, streaming

Coppa Italia, tifosi Bologna e Milan in giro per il centro di Roma

I tifosi di Bologna e Milan si mescolano tra le strade di Roma, godendosi l'atmosfera conviviale pre-finale di Coppa Italia.

