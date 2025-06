Dov’è la forza di Goliarda Sapienza in Fuori di Martone?

La forza di Goliarda Sapienza in "Fuori" di Martone risiede nel suo sguardo audace sulla vita in carcere. L'autrice, con il suo "L’università di Rebibbia", trasforma la reclusione in un'opportunità di crescita e libertà interiore. Questo romanzo offre una riflessione profonda su come le esperienze estreme possano generare resilienza, nel contesto attuale di una società che cerca di riformare il sistema penale. Un invito a scoprire la bellezza anche

Innanzitutto, il romanzo. Scritto da Goliarda Sapienza, L’università di Rebibbia, pubblicato nel 1983, in cui si racconta l’ esperienza della carcerazione vissuta dall’autrice stessa, a Rebibbia, carcere modello, dove si effettuano proiezioni cinematografiche, sport con la palla, partecipazione delle detenute alla valutazione del tempo libero. Scrive Sapienza: «Volevo solo, entrando qua, tastare il polso del nostro Paese, sapere fino a che punto stanno le cose. Il carcere è sempre stato e sempre sarà la febbre che rivela la malattia del corpo sociale». L’università di Rebibbia è una radiografia spietata della società. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Dov’è la forza di Goliarda Sapienza in Fuori di Martone?

Goliarda Sapienza e il suo impatto nel cinema italiano

Goliarda Sapienza, scrittrice anticonformista, ha lasciato un segno indelebile nel cinema italiano. Con il film "Fuori", diretto da Mario Martone e in gara al Festival di Cannes 2025, si esplora la sua vita e le sue opere.

