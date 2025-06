Dove fare la spesa in Toscana supermercati aperti il 2 giugno

Firenze, 1 giugno 2025 – Il 2 giugno, festa della Repubblica, si trasforma in un’opportunità per chi non vuole rinunciare a fare la spesa! In un contesto di festeggiamenti e ponti, alcuni supermercati rimarranno aperti, garantendo comodità a chi cerca prodotti freschi o ultime provviste. Scoprire dove andare diventa fondamentale: chi ha pianificato bene avrà il vantaggio di un carrello pieno e un pranzo da sogno. Non lasciarti sorprendere!

Firenze, 1 giugno 2025 – Lunedì 2 giugno, festa della Repubblica: giorno non solo pienamente festivo ma anche “coronamento” di un ponte iniziato sabato (e per qualche fortunato già venerdì.). Ma fare la spesa può essere una necessità anche in un giorno di festa. Nella grande distribuzione c’è chi ha deciso di chiudere tutti i propri punti vendita e chi invece resterà aperto. Ecco una mappa. Chiusa “per scelta” Unicoop Firenze: “Con questa scelta – si legge sui social di Unicoop Firenze – la Cooperativa celebra i valori fondanti della nostra Repubblica: libertà, lavoro e democrazia”. Generalmente aperti invece i punti vendita di Unicoop Tirreno: gli orari però variano, alcuni sono aperti solo mezza giornata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dove fare la spesa in Toscana, supermercati aperti il 2 giugno

Leggi anche Referendum 8 e 9 giugno: in Brianza oltre mille volontari si mobilitano per fare rete - In vista dei referendum dell’8 e 9 giugno, la Brianza si unisce in un'importante rete organizzativa per sostenere cinque referendum cruciali su lavoro e cittadinanza.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Festa della Repubblica 2025: scopri quali supermercati Conad saranno aperti; “Dona la spesa”, ottimi risultati per l'iniziativa solidale nei supermercati COOP elbani; Ci sono supermercati aperti il 2 giugno 2025?; 1.500 chili di prodotti raccolti all’Elba grazie a “Dona la spesa”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Supermercati aperti in Toscana: ecco dove fare la spesa a Pasquetta

Da lanazione.it: ma chi avesse esigenza di fare la spesa può comunque trovare supermercati aperti in tutte le città della Toscana, anche se con alcune differenze. I supermercati di Unicoop Tirreno resteranno ...

Ferragosto, fare la spesa si può. Supermercati aperti, ecco dove in Toscana

Scrive lanazione.it: Firenze, 13 agosto 2024 – Fare acquisti al supermercato anche il giorno di Ferragosto? E' possibile, un po' ovunque in Toscana e soprattutto nelle località balneari o nelle città d'arte.

Supermercati aperti in Toscana: ecco dove fare la spesa a Pasquetta

Da informazione.it: Chiusure e aperture dei supermercati nei giorni di festa Fare la spesa nei giorni di festa a Genova e in Liguria è possibile, anche se a seconda delle insegne e delle diverse catene di… Leggi ...