Douglas Luiz Juventus la rivelazione | possibile addio entro fine mese! Novità sul futuro del centrocampista brasiliano

Douglas Luiz Juventus, il centrocampista potrebbe salutare entro fine mese: cosa filtra sul futuro del brasiliano. Le ultime novità. La Gazzetta dello Sport ha fornito importanti aggiornamenti sulla rosa della Juventus in vista del calciomercato estivo. Qualche sacrificio per alleggerire i conti entro fine mesi ci sarà, scrive la rosea, da Mbangula a Savona a Douglas Luiz. Anche il centrocampista bianconero, dunque, potrebbe essere ceduto già entro il mese di giugno. L’ex Aston Villa è tra i bianconeri in bilico ed ha ancora mercato soprattutto in Premier League. Si attendono ora ulteriori aggiornamenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com