doué yamal sarà la rivalità del nuovo decennio altro che mbappé e haaland telegraph

Il futuro del calcio si tinge di nuove stelle! Secondo il Telegraph, Desiré Doué e Lamine Yamal potrebbero scrivere il prossimo capitolo della rivalità calcistica, superando i colossi Mbappé e Haaland. Un confronto generazionale che promette emozioni e spettacolo, proprio come Messi e Ronaldo. Ci siamo abituati a grandi sfide, ma questi giovani talenti stanno già accendendo il dibattito: chi sarà il vero re del pallone? Non perderti la loro ascesa!

Desiré Doué e Lamine Yamal i nuovi Messi e Ronaldo? Secondo il Telegraph saranno loro a prendersi la scena nei prossimi anni, surclassando Mbappé e Haaland che sembravano essere destinati alla “rivalità eterna” proprio come l’argentino e il portoghese. Doué e Yamal sarà la rivalità del nuovo decennio. Il quotidiano inglese scrive: Abbiamo aspettato per vedere chi sarebbero diventati i nuovi Lionel Messi e Cristiano Ronaldo e se avremmo mai assistito di nuovo a una sfida così avvincente. E ora ce l’abbiamo. I nuovi “goat” saranno Désiré Doué e Lamine Yamal. O, date le loro età, rispettivamente 19 anni e 17 anni, forse dovrebbero ancora essere indicati come “ragazzini”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it