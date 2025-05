Doué | Volevamo fare quanti più gol possibili stasera

Doué ha incantato il mondo del calcio con una prestazione da urlo: doppietta e umiliazione per l'Inter, affondando il club nerazzurro con un secco 5-0. In un'epoca in cui i giovani talenti stanno ridefinendo le gerarchie del calcio europeo, Doué si erge a simbolo di una nuova generazione. "Abbiamo scritto la storia", ha dichiarato. Un messaggio chiaro: il futuro è ora, e lui è pronto a scriverlo!

Doué ha scherzato l’Inter e l’ha umiliata, con la doppietta che ha reso sempre più pesante il punteggio. L’attaccante del PSG festeggia in conferenza stampa dopo il 5-0 di Monaco di Baviera. CONFERENZA STAMPA DOUÉ POST PARTITA PSG-INTER. Quali sono le tue emozioni? Abbiamo scritto la storia del club, del calcio francese e del calcio europeo. Sono orgoglioso di quanto abbiamo fatto stasera e in tutta la stagione. Hai fatto una prestazione incredibile. Mi sono approcciato a questa partita come da abitudine, come abbiamo fatto come club per tutta la stagione. Poi, da quando abbiamo messo piede in campo stasera, tutto è stato magnifico. 🔗 Leggi su Inter-news.it