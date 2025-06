Doué la profezia di un calciatore del Tottenham | Ve l’avevo detto ma ridevano…

Desire Doué, il "Neymar rinato", ha fatto il suo ingresso trionfale nella storia del PSG. A soli 19 anni, con una doppietta nella finale di Champions League, ha ribaltato le aspettative e dimostrato che il futuro del calcio è luminoso. Djed Spence aveva già avvertito: "Ve l'avevo detto!" In un mondo dove i giovani talenti emergono come comete, Doué è la stella da seguire. Non perderti questo fenomeno!