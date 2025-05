Doue abbaglia mentre la Champions League Wait finisce in modo da record

Il Paris Saint-Germain scrive la storia conquistando la sua prima Champions League con un clamoroso 5-0 sull'Inter! Un trionfo che segna un punto di svolta nel calcio europeo, dove la squadra di Luis Enrique si afferma come una potenza inarrestabile. Questo successo non solo celebra il talento dei suoi giocatori, ma segnala anche l’ascesa di un nuovo re nel panorama calcistico, elevando le aspettative per le prossime stagioni. Non perdere i retroscena di questa impresa storica!

2025-05-31 22:52:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Paris Saint-Germain ha conquistato il titolo di Champions League per la prima volta nella loro storia con una vittoria per 5-0 da record sull’Inter all’Allianz Arena. Gli uomini di Luis Enrique sono stati i favoriti pre-partita dopo aver migliorato drasticamente le loro esibizioni spesso deludenti nella fase della lega e aver eliminato Liverpool, Aston Villa e Arsenal in rotta verso lo spettacolo. E hanno sostenuto questo status in modo scintillante, Achraf Hakimi li ha messi in avanti con un goal contro il suo ex club al 12 ° minuto prima che l’eccellente desiderio Dowe abbia raddoppiato il vantaggio otto minuti dopo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League

La stagione dell'Inter Women si è conclusa in grande stile, con una vittoria netto contro la Juventus, fresca campione d'Italia.

