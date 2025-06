Doppio trionfo per l’Istituto comprensivo 3 di Chieti | è l’anno d’oro dello sport scolastico

L'Istituto Comprensivo 3 di Chieti sta vivendo un anno d'oro per lo sport scolastico, con i talentuosi studenti della "Vincenzo Antonelli" che trionfano ai campionati regionali! Un doppio successo che non solo celebra le abilità atletiche, ma rappresenta anche un esempio di come l'educazione fisica possa unire e motivare le giovani generazioni. In un'epoca in cui il benessere dei ragazzi è fondamentale, queste vittorie sono una vera boccata d'aria

L’Istituto comprensivo 3 di Chieti chiude un anno scolastico all’insegna dei successi sportivi, con protagonisti gli studenti della scuola secondaria di primo grado "Vincenzo Antonelli". Il 26 maggio, a Roseto degli Abruzzi, le squadre Cadetti e Cadette hanno conquistato il titolo regionale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Doppio trionfo per l’Istituto comprensivo 3 di Chieti: è l’anno d’oro dello sport scolastico

Leggi anche Riconoscimento alla carriera alla docente Marina Screpanti dell’Istituto comprensivo 3 di Chieti nei 20 anni di eTwinning - In occasione dei 20 anni di eTwinning, il 9 maggio a Firenze, è stato conferito un riconoscimento alla carriera alla docente Marina Screpanti dell’Istituto Comprensivo 3 di Chieti.

Su questo argomento da altre fonti

Doppio trionfo per l’Istituto comprensivo 3 di Chieti: è l’anno d’oro dello sport scolastico; Dodici violini per un sogno: trionfo dell’Istituto Comprensivo Castrolibero a “Contaminazioni son. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Dodici violini per un sogno: trionfo dell’Istituto Comprensivo Castrolibero a “Contaminazioni sonore 2025”

Come scrive msn.com: Una giornata indimenticabile quella del 21 maggio per l’Istituto Comprensivo Castrolibero, che ha visto i suoi giovani talenti della classe di violino brillare sul palcoscenico del concorso musicale C ...

Trionfo grammaticale per gli alunni dell’Istituto Comprensivo “F. De Roberto” di Catania

Si legge su newsicilia.it: "Siamo immensamente fieri dei nostri ragazzi", ha dichiarato la Dirigente Scolastica, la Prof.ssa Cinzia Giuffrida.