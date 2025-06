Doppio assalto ai bancomat della Versilia nella notte indaga la polizia

Notte di paura in Versilia: due bancomat del Banco BPM sono stati fatti saltare, scatenando il terrore tra i residenti. Questo episodio si inserisce in un trend preoccupante di furti con esplosivo in tutta Italia, che mette in luce la vulnerabilità delle nostre città . La polizia è già al lavoro per fare chiarezza su questo inquietante caso. Cosa spinge a simili gesti estremi? Scopriamolo insieme.

VIAREGGIO – . I colpi sono stati effettuati a due filiali del banco Bpm, una in via Garibaldi a Viareggio, l’altra in piazza Matteotti a Querceta. Entrambi gli sportelli sono stati fatti saltare con esplosivo con ingenti danni anche alle strutture. Tanta la paura dei residenti della zona che hanno ascoltato distintamente l’esplosione. Secondo le prime ricostruzioni sono almeno cinque i banditi in fuga a bordo di una vettura di colore nero. Avrebbero agito prima nel comune di Seravezza, quindi a Viareggio. La Versilia in questa primavera è particolarmente colpita da episodi di questo tipo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

