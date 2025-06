Doppietta McLaren a Barcellona con Piastri e Norris Leclerc terzo

In un Gran Premio di Spagna scoppiettante, la McLaren conquista il podio con una doppietta da sogno: Oscar Piastri e Lando Norris dominano la pista. Un episodio da non sottovalutare? La penalizzazione di Max Verstappen, che conclude solo decimo dopo un contatto con Russell. Questo risultato apre interrogativi sul dominio della Red Bull e rilancia le ambizioni della McLaren, in un mondiale sempre più imprevedibile e avvincente!

Max Verstappen penalizzato di dieci secondi per un contatto con Russell e 10° al traguardo. BARCELLONA (SPAGNA) - Doppietta McLaren nel Gran Premio di Spagna, nono appuntamento del Mondiale di F1. Vince Oscar Piastri (McLaren) davanti al compagno Lando Norris. Podio in rimonta di Charles Leclerc (Fe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Doppietta McLaren a Barcellona con Piastri e Norris, Leclerc terzo

Leggi anche F1, a Barcellona doppietta McLaren nelle qualifiche. Pole Piastri, malino le Ferrari - Nelle qualifiche di F1 a Barcellona, la McLaren dimostra di essere inarrestabile, conquistando una straordinaria doppietta con Piastri e Norris.

Su questo argomento da altre fonti

F1, a Barcellona doppietta McLaren nelle qualifiche. Pole Piastri, malino le Ferrari; GP Spagna: Piastri-Norris, doppietta McLaren. Leclerc sul podio, penalizzato Verstappen; GP Spagna F1, doppietta McLaren nelle ultime libere. Ma Leclerc è in agguato; F1, GP Spagna: qualifiche e pole in diretta live. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Piastri vince il GP Spagna, a Barcellona è doppietta McLaren: Leclerc sul podio, Hamilton sesto

Si legge su fanpage.it: Piastri vince il GP Spagna, alle sue spalle Norris. Doppietta McLaren. Leclerc ha una buona dose di fortuna e si prende il terzo posto dopo l'ingresso della Safety Car. Poi Russell e Hulkenberg, che ...

F1, Gp Spagna 2025: doppietta McLaren. Vince Piastri davanti a Norris, terzo Leclerc

Lo riporta msn.com: Doppietta McLaren nel Gp di Spagna 2025 sul circuito di Barcellona: torna alla vittoria l’australiano Oscar Piastri che parte dalla pole position e domina la corsa davanti al compagno di squadra, il b ...

F1, Gp di Spagna, doppietta McLaren: trionfa Norris, 3º Leclerc

Scrive msn.com: Formula 1: Gp di Spagna fantastico per la McLaren, con Piastri vincitore e Norris al secondo posto, Leclerc terzo ...