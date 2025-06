Dopo la salvezza conquistata con le unghie le pallavoliste cesenati salutano il loro coach

...hanno lottato insieme, hanno voluto omaggiare il loro coach con un caloroso saluto. Questo gesto segna non solo la fine di una stagione intensa, ma anche l'inizio di un nuovo capitolo. In un mondo sportivo dove la resilienza è sempre più fondamentale, il Volley Club di Cesena dimostra che il lavoro di squadra e la determinazione possono superare ogni ostacolo. Quale sarà il prossimo passo per queste giovani atlete? La curiosità cresce!

Si sono salvate combattendo con le unghie e con i denti ma alla fine ce l'hanno fatta. Le ragazze del Volley Club di Prima divisione, vincendo i play out, sono riuscite a non retrocedere. Per l'occasione, l'altra sera, le pallavoliste che da 4 anni - sotto la guida di coach Gabriele Evangelisti -. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Dopo la salvezza conquistata con le unghie le pallavoliste cesenati salutano il loro coach

Cerca Video su questo argomento: Dopo Salvezza Conquistata Unghie Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Dopo la salvezza conquistata con le unghie le pallavoliste cesenati salutano il loro coach; Ciaccini: La salvezza del Real un'impresa. Mai mollato davanti alle difficoltà ; Banks cuore amaranto, 'last dance' da brividi nella notte dell'impresa; Pietralacroce confermato in Prima Categoria: salvezza conquistata nel playout contro S.Biagio. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Pietralacroce confermato in Prima Categoria: salvezza conquistata nel playout contro S.Biagio

Segnala msn.com: Il Pietralacroce mantiene la Prima Categoria vincendo il playout contro S.Biagio. Un successo per il calcio dilettantistico di Ancona.