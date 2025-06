Dopo la figlia della Meloni insulti pesanti contro Mirta Salvini la figlia del leader della Lega vicepremier e ministro | Criticate pure me no alle minacce contro i minori

In un clima politico sempre più acceso, gli insulti e le minacce verso i familiari dei politici stanno diventando una triste normalità. La figlia di Matteo Salvini, Mirta, è l'ultima vittima di questa violenza verbale che non ha nulla a che fare con il dibattito democratico. È fondamentale ribadire che il confronto deve restare civile: la politica non può giustificare attacchi personali, tantomeno contro i più vulnerabili. La solidarietà deve prevalere.

«Dopo le minacce di morte di ieri, oggi una ennesima pagina aberrante che ha per bersaglio Mirta Salvini, cui rinnoviamo la nostra massima solidarietà. Confrontarsi, anche aspramente, è il sale non solo della politica ma della vita democratica. Prevaricare, minacciare, auspicare la morte, insultare gli altri invece è ripugnante. E diventa ancor più odioso quando tutto questo è rivolto a un minore..

