Dopo il gelato il kit scolastico sospeso

...che si genera dalla solidarietà. Dopo il gelato, il prossimo passo è supportare le famiglie in difficoltà con i kit scolastici. In un momento storico in cui l’attenzione verso il sociale è più che mai fondamentale, questa iniziativa dimostra come piccoli gesti possano fare una grande differenza. Per ogni gelato offerto, un sorriso; per ogni kit, un futuro migliore. Unisciti alla catena della generosità!

Sessantasette buoni già consegnati (nella foto) alla Caritas zonale Brescia Ovest che li distribuirà a cinquanta famiglie, ma ci sono altri 150 buoni già raccolti e vidimati, pronti a trasformarsi in gelati (e felicità) per bambini e bambine. E oltre ai gelati, a settembre arriveranno i kit scolastici sospesi. Un effetto a catena sorprendente quello che si sta verificando a Urago Mella, ancor più significativo se si pensa che tutto è partito dagli alunni della prima classe della primaria Mameli di. A dare il la, è stato un progetto proposto dalla maestra Giuseppina Scipilliti, esperta di metodologie attive per l’apprendimento e formatrice nella ricerca nazionale sul Debate patrocinata dall’Indire. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dopo il gelato il kit scolastico “sospeso“

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Dopo Gelato Kit Scolastico Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Dopo il gelato il kit scolastico “sospeso“. 🔗Se ne parla anche su altri siti