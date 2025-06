Donne e innovazione da Isola la cerimonia conclusiva del progetto Tech by her

Si conclude con successo il progetto "Tech By Her" all’Isola Catania, dove otto giovani donne provenienti da Campania, Puglia e Sicilia hanno presentato idee innovative che potrebbero rivoluzionare il futuro del tech. Questo evento non è solo una celebrazione, ma un passo importante verso l’empowerment femminile nel mondo della tecnologia. In un'epoca in cui la diversità è cruciale per l'innovazione, queste menti brillanti rappresentano il cambiamento che vogliamo vedere.

Otto giovani donne, otto idee innovative nate tra Campania, Puglia e Sicilia, hanno chiuso in città il loro percorso nella Shells Academy di Huawei Italia, percorso lanciato all’interno del programma Tech By Her. "Isola Catania", sede dell'atto conclusivo della terza edizione del programma. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Donne e innovazione, da "Isola" la cerimonia conclusiva del progetto "Tech by her"

